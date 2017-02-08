У Тернополі посеред вулиці замерзла жінка у нічній сорочці

07/02/2017 Розмір тексту:

Загальне переохолодження тіла – висновок експерта щодо жінки, яку вранці, сьомого лютого, знайшли мертвою у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Загибла – мешканка обласного центру, 1927 року народження. Її у нічній сорочці близько 7:52 в дворі будинку знайшла місцева жителька, яка і викликала правоохоронців.

За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Дмитра Адамовича, на руці загиблої був прикріплений поліетиленовий пакуночок з грішми. Частина купюр лежала поруч з тілом. Після перевірки стало відомо, що загибла при собі мала 11600 гривень.

Жінка мешкала сама, але має доньку та сина. Останні періодично навідували матір, бо вона інколи втрачала пам’ять і починала блудити. За словами близьких, мама – уродженка Черкаської області і неодноразово збиралася відвідати родичів. Можливо, кажуть діти, у матері трапився черговий напад, і вона, не розуміючи, що робить, вирішила поїхати в інший регіон.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження, слідів насильницької смерті на тілі не виявили, повідомляє “Досьє 102“.