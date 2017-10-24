У Тернополі посеред вулиці замерз чоловік

23/10/2017 0
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Вчора, 22 жовтня, на вул. Січових Стрільців у місті Тернополі, знайшли чоловіка без ознак життя.

Про те, що поряд з клубом «Лисий» вона виявила бездиханне тіло невідомого у поліцію повідомила місцева жителька, пише сайт Тернополяни.

Медики лише констатували смерть. Найімовірніше, кажуть фахівці, вона настала в результаті переохолодження – з природних причин, адже чоловік лежав білля сміттєвих контейнерів вже довгенько. Відомо, що його цього дня ще бачили живим на цьому ж місці.

Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза. Тим часом правоохоронці взялися встановлювати особу загиблого. В реєстрі він значиться як безхатько.

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