У Тернополі посеред вулиці замерз чоловік

Про те, що поряд з клубом «Лисий» вона виявила бездиханне тіло невідомого у поліцію повідомила місцева жителька, пише сайт Тернополяни.

Медики лише констатували смерть. Найімовірніше, кажуть фахівці, вона настала в результаті переохолодження – з природних причин, адже чоловік лежав білля сміттєвих контейнерів вже довгенько. Відомо, що його цього дня ще бачили живим на цьому ж місці.

Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза. Тим часом правоохоронці взялися встановлювати особу загиблого. В реєстрі він значиться як безхатько.