У Тернополі посеред дороги знайшли “нічийний” автомобіль. ФОТО

03/03/2017 Розмір тексту:

Патрульні поліцейські вчора, 2 березня, патрулюючи вулицю Микулинецьку, виявили пошкоджений автомобіль.

В автівки марки “Opel” були ознаки ДТП, а саме – відсутній передній бампер, який знаходився всередині салону, побита передня ліва фара, задній лівий блок фар. Окрім того, автомобіль знаходився на проїжджій частині і перешкоджав іншим учасникам руху, а також виїзду з прилеглої території.

Правоохоронці евакуювали автівку на арештмайданчик, повідомляє Терен.