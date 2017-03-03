У Тернополі посеред дороги знайшли “нічийний” автомобіль. ФОТО
03/03/2017 0
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Патрульні поліцейські вчора, 2 березня, патрулюючи вулицю Микулинецьку, виявили пошкоджений автомобіль.
В автівки марки “Opel” були ознаки ДТП, а саме – відсутній передній бампер, який знаходився всередині салону, побита передня ліва фара, задній лівий блок фар. Окрім того, автомобіль знаходився на проїжджій частині і перешкоджав іншим учасникам руху, а також виїзду з прилеглої території.
Правоохоронці евакуювали автівку на арештмайданчик, повідомляє Терен.
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