Стало відомо, як у Тернополі загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО
15/11/2017 0
Розмір тексту:
Неподалік ринку посеред дороги в Тернополі зайнялася маршрутка. Всіх пасажирів водій завчасно висадив, викликав рятувальників, а поки вони їхали почав вогнегасником гасити вогонь.
Пожежа в транспорті виникла через замикання проводки.
Автобус курсував за напрямом №2. Посеред дороги на вулиці Шептицького задиміло з мотора.
«Я відразу висадив всіх пасажирів. Діяли по правилах. Добре, що весь автобус не згорів. Причина яка? Сталося замикання проводки, і вона загорілася. Чому таке трапилося, будемо дивитися», – пояснює водій маршрутки Олег.
Пасажири не постраждали. Вони вчасно вийшли з транспорту. «Запах диму почув аж на Шептицького. Водій відразу відреагував. Зупинився, запропонував всім швидко вийти».
Причину загоряння досліджують спеціалісти.
Софія Романська
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...