Стало відомо, як у Тернополі загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО

15/11/2017 Розмір тексту:

Неподалік ринку посеред дороги в Тернополі зайнялася маршрутка. Всіх пасажирів водій завчасно висадив, викликав рятувальників, а поки вони їхали почав вогнегасником гасити вогонь.

Пожежа в транспорті виникла через замикання проводки.

Автобус курсував за напрямом №2. Посеред дороги на вулиці Шептицького задиміло з мотора.

«Я відразу висадив всіх пасажирів. Діяли по правилах. Добре, що весь автобус не згорів. Причина яка? Сталося замикання проводки, і вона загорілася. Чому таке трапилося, будемо дивитися», – пояснює водій маршрутки Олег.

Пасажири не постраждали. Вони вчасно вийшли з транспорту. «Запах диму почув аж на Шептицького. Водій відразу відреагував. Зупинився, запропонував всім швидко вийти».

Причину загоряння досліджують спеціалісти.

Софія Романська