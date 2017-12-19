У Тернополі посадовці “нагріли” державу на 1,3 мільйона гривень

18/12/2017 Розмір тексту:

У Тернополі викрили посадовців місцевого товариства, які заволоділи державними коштами на суму 1,3 млн грн.

Про це IA ZIK повідомили у відділі організації роботи обласного управління ДФС.

Правоохоронці розслідують факти можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання державних замовлень з капітального ремонту будівель.

«Під час перевірки з’ясувалося, що посадові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю Тернополя внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Внаслідок цього вони заволоділи державними коштами на суму 1,3 млн грн. Ці кошти мали бути спрямовані на виконання тендерних договорів», – повідомили в управлінні ДФС.

За даними слідства, гроші порушники зняли готівкою з карткового рахунку через банкомати та POS-термінал. Кошти вони використали на придбання нерухомого майна, автомобільної та іншої спецтехніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 КК України.