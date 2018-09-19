У Тернополі попався п’яний водій з підробленими документами. ФОТО
Учора близько 12:30 год на вул. Привокзальна поліцейські підрозділу ТОР зупинили автомобіль VOLKSWAGEN за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів у водія інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки. При перевірці по базі даних поліцейські встановили невідповідність VIN-коду.
Також, під час спілкування з 45-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти тест на визначення ступеню сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі, на що останній відмовився у присутності двох свідків.
На водія складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), а також на місце зупинки транспортного засобу викликали слідчо-оперативну групу.
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