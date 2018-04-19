У Тернополі понад тисяча студентів створили живу карту України. ФОТО

18/04/2018 Розмір тексту:

Середа, 18 квітня, розпочалася у Тернополі із святкування Дня Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Свято відбулося під гаслом «ТНПУ у вишиванці з Україною в серці».

З нагоди гарної та визначної події організатори мали чим потішити студентів, викладачів, гостей та запрошених. Цікавою та пізнавальною стала зустріч студентства та викладацького колективу з відомими людьми нашого краю, які взяли участь у відкритті «Клубу успішних людей». Зокрема, своїми історіями успіху поділилися голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, мер Тернополя Сергій Надал, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, учасник олімпійських ігор Дмитро Підручний та чемпіон Паралімпіади-2018 Тарас Радь.

Учасники клубу також отримали посвідчення стейкхолдерів (успішних професіоналів у певній суспільній галузі), які можуть надавати в майбутньому професійні консультації, впливати на визначення стратегії підготовки успішних фахівців.

З нагоди свята Степан Барна побажав студентам педуніверситету, в якому, до речі, навчався й сам (очільник краю закінчив історичний факультет, – ред.), ставити ціль і досягати її, а також працювати задля розвитку та хорошого майбутнього не лише Тернопільської області, а й всієї України!

Після цікавої розмови на засіданні «Клубу успішних людей» відбувся найбільший студентський флешмоб «Україна єдина». Участь у флешмобі взяли тисячу осіб. Також студенти педагогічного передали естафету Харківському національному педуніверситету імені Григорія Сковороди, який здавна має тісні дружні стосунки з ТНПУ.

Завершилося святкування великим концертом «В єдності наша сила!», під час якого виступили творчі мистецькі колективи студентів та працівників університету, відомі випускники вишу. Головним ідейником та натхненником свята став ректор педагогічного університету Богдан Буяк, який також брав активну участь у кожному етапі святкування.