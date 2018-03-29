У Тернополі помер пасажир маршрутки

29/03/2018 Розмір тексту:

У тернопільській маршрутці №8 на вулиці Бродівскій молодому чоловікові раптово стало зле.

Пасажири викликали швидку. Бригада медиків вчасно прибула на місце. Проте чоловік помер. Про це повідомляє tenews.org.ua.

На місце події викликали поліцію.

Причину смерті встановлюють.