У Тернополі помер партфункціонер часів Кучми
19/11/2017 0
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Тернопільська обласна рада висловила співчуття рідним і близьким з приводу смерті Нестора Миколюка.
До 1991 року покійний займав високі посади в ієрархії окупаційного комуністичного режиму. Дослужився до посади другого секретаря Тернопільського обкому Комуністичної партії.
Повернувся у владні кабінети під час правління Леоніда Кучми. Сім років – з 1998 по 2005 рік- очолював Підволочиську РДА. Після помаранчевої революції змушений був піти у відставку.
Після виходу на пенсію з посади заступника керуючого справами Тернопільської обласної ради проживав у Тернополі.
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