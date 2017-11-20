У Тернополі помер партфункціонер часів Кучми

19/11/2017 0
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Тернопільська обласна рада висловила співчуття рідним і близьким з приводу смерті Нестора Миколюка.

До 1991 року покійний займав високі посади в ієрархії окупаційного комуністичного режиму. Дослужився до посади  другого секретаря Тернопільського обкому Комуністичної партії.

Повернувся у владні кабінети під час правління Леоніда Кучми. Сім років – з 1998 по 2005 рік- очолював Підволочиську РДА. Після помаранчевої революції змушений був піти у відставку.

Після виходу на пенсію з посади заступника керуючого справами Тернопільської обласної ради проживав у Тернополі.

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