У Тернополі помер партфункціонер часів Кучми

19/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільська обласна рада висловила співчуття рідним і близьким з приводу смерті Нестора Миколюка.

До 1991 року покійний займав високі посади в ієрархії окупаційного комуністичного режиму. Дослужився до посади другого секретаря Тернопільського обкому Комуністичної партії.

Повернувся у владні кабінети під час правління Леоніда Кучми. Сім років – з 1998 по 2005 рік- очолював Підволочиську РДА. Після помаранчевої революції змушений був піти у відставку.

Після виходу на пенсію з посади заступника керуючого справами Тернопільської обласної ради проживав у Тернополі.