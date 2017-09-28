Поліція забрала в циган маленьких хлопчиків, не схожих на ромів

28/09/2017 Розмір тексту:

«Хлопчик, віком 3 років, знаходяться гуртом осіб ромської національності», – таке повідомлення надійшло інспекторам вдень 27 вересня. Прибувши на місце події, патрульні виявили жінку з малолітніми дітьми.

«Ми почали розпитувати громадянку звідки у неї діти і особливо білявий хлопчик, який зовсім іншої національності. Вона спершу казала, що дітей на неї знайома залишила. Очевидно було, що нервувала і плуталася в поясненнях», – розповідає інспектор Руслан.