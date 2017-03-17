Поліція шукала школяра, який загрався з друзями

17/03/2017 Розмір тексту:

Неприємний інцидент трапився у Тернополі вчора, 15 березня. Стурбовані батьки повідомили поліцію про зникнення сина.

На щастя, правоохоронцям вдалось розшукати хлопчика.

За інформацією pro.te.ua, учора одна тернопільська сім’я пережила кілька доволі неприємних годин. Настільки неприємних, що довелося звертатися до правоохоронців.

Батьки учня 2-го класу повідомили, що їх син після школи не повернувся додому. Пройшло майже 6 годин з того часу, як хлопчик мав бути вдома.

Під час обстеження території прилеглої до будинку проживання другокласника, патрульні зустрілися із «пропажею». Той, нічого не підозрюючи, повертався додому. Хлопчик просто загрався з друзями і забув, що його чекають батьки.

Для уникнення подальших непорозумінь правоохоронці супроводили забудькуватого учня до дверей квартири.