У Тернополі покажуть новорічне шоу «Королівство тіней»

20/12/2017 Розмір тексту:

23 грудня Театр тіней Verba презентуватиме у Драматичному театрі Тернополя новорічне шоу «Королівство тіней». Початок вистав о 13:00 та 19:00 год.

VERBA – це професійний театр тіней з України. Фіналісти 6-ти талант шоу формату «Got Talent» та засновники першого дитячого театру тіней VERBA kids. Список гастрольної географії колективу складають такі країни, як США, Індія, Ірландія, Об’єднані Арабські Емірати, Монако, Ліван, Молдова, Саудівська Аравія, Румунія, Болгарія, Китай та багато інших.

Квитки на новорічне шоу можна придбати у касі Драмтеатру та ЦУМі (від. Коніка). Довідка за телефоном: 096 8892928.