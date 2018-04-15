У Тернополі покажуть модну «Альтернативу»

15/04/2018 Розмір тексту:

Конкурс колекцій молодих дизайнерів одягу «Альтернатива» відбудеться 17 квітня у Тернополі. Участь у ньому візьмуть студенти різних навчальних закладів з Києва, Чернівців, Тернополя, Львівської та Вінницької областей. Усього буде представлено 30 колекцій одягу.

Показ пройде у торгово-розважальному центрі «Подоляни». Початок заходу о 15.00.

«Альтернативу» організовують щороку навесні на базі Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. До участі запрошують учнів та студентів навчальних закладів України, які готують фахівців у сфері дизайну одягу та модельєрів-початківців. Традиційно, учасники змагатимуться у чотирьох номінаціях: pret-a-porter, folk, pro-art, DeLux.

Колекції учасників оцінюватиме журі до якого увійдуть провідні фахівців індустрії моди, стилісти-дизайнери, представники засобів масової інформації, науково-педагогічні кадри вищих навчальних закладів. Головою журі цього року стала відомий дизайнер одягу, неодноразовий учасник Fashion Week Fashion Days в країнах Європи та Сполучених штатах Америки – Лідія Яніцька. При оцінюванні робіт молодих модельєрів члени журі братимуть до уваги їхню художню виразність та оригінальність; використання нових ідей, форм, матеріалів і технологій; композиційну побудову та цілісність колекції; відповідність музичного супроводу, назви та концепції колекції; відповідність моделей колекції обраній номінації.

Показ колекцій триватиме дві години. Після цього відбудеться засідання членів журі та нагородження переможців. У кожній номінації визначать перше, друге і третє місця, а найкраща колекція конкурсу отримає Гран-прі. Конкурсанти також можуть бути відмічені спеціальними призами від членів журі, організаторів, партнерів та спонсорів. Крім того, всіх учасників конкурсу відзначать почесними дипломами.

Ольга Трач

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