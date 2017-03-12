У Тернополі подорожчав один із найнеобхідніших продуктів

12/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі з початком великого передвеликоднього посту, який настав 27 лютого, дещо подорожчала олія.

Нерафінована олія подекуди навіть дорожча, ніж рафінована. Ціна звісно ж залежить переважно від якості, але подекуди й від торгової марки. Так, олія торгової марки «Олейна» та «Чумак» – найдорожчі. Дешевші «Щедрий дар» та «Королівський смак», повідомляє Галас.

Ціни на олію в магазинах та супермаркета більші на кілька гривень, ніж на ринку чи на гуртовні. Зокрема, 5 літрів рафінованої олії коштують від 184 грн. до 142 грн., нерафінованої – в середньому 171 грн. 3 літри рафінованої олії коштують в середньому 90 гривень.

Ціни коливаються від 110 до 66 грн. Ціни від 78 до 56 грн. також коливають за 2 літри рафінованої олії. Нерафінова ж олія коштує 66 гривень за 2 літри. Літр рафінованої олії можна придбати в середньому за 28 грн., а є і дорожча олія від 37 до 40 грн. Нерафінована олія коштує 33-37 грн. за літр.

Як розповідають покупці, попит на олію був завжди, з початком посту він лише трохи збільшився. Але, переважно, люди беруть найдешевшу олію, яку привозять чи то на ринок, чи то до крамниць.