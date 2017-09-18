У Тернополі подорожчали м’ясо і сало
У Тернополі подорожчало м’ясо і сало. З початку осені вартість цих продуктів зросла на 15%. Тенденції підвищення ціни особливо актуальні для сала.
Пані Ольга – продавець м’ясних виробів. Жінка стверджує, що вартість м’яса підвищилася на 4 – 5%. А от ціна сала зросла майже на третину.
«Цієї осені сало справді серйозно подорожчало. Думаю, ціна зросла десь на 30%. Зараз продаємо сало по 60 гривень за кілограм. І в інших містах воно ще дорожче. Залежить ціна і від товщини сала».
За інформацією Держстандарту, ціна сала восени підвищилася в середньому на 4 гривні. Причому у західних регіонах вартість цього продукту залишається найнижчою, порівняно з цінами в інших областях України.
Продавці центрального ринку додають: ціна сала завжди підвищується в осінньо-зимовий період. Хоча взимку спостергіаються протилежні тенденції. Щодо м’ясних виробів, то останнім часом ціни теж частково підвищилися.
Софія Романська
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