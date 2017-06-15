У Тернополі подешевшала молода картопля

15/06/2017 Розмір тексту:

На тернопільському ринку подешевшали овочі. Власне, традиційно у червні розпочинається огірково-помідорово-картопляний сезон.

Цих овочів на як на ринку, так і в овочевих ятках дуже багато. Зокрема, найбільше тернополяни купують молоду картоплю, ціни на яку тепер стали доступніші. Адже, якщо раніше кілограм картоплі коштував 30 гривень і більше, то тепер за кілограм гарної картопельки доведеться заплатити вдвічі менше – 16 гривень, пише Галас. Якщо картопля дрібненька, то її можна купити й дешевше.

Огірки, капуста, кабачки – також доступні за цінами. Так, кілограм, до речі, абсолютно безкалорійних огірків (на замітку тим, хто уже на дієті або тільки зібрався худнути) коштує в середньому 9-11 гривень. Капуста й кабачки на пару гривень дорожчі – 14 та 17 гривень відповідно. А от помідори досі дорогі. В середньому за кілограм помідорів доведеться заплатити 25-30 гривень. До речі, найдешевші фрути і овочі в Тернополі на новому овочевому ринку.

Недорога також зелень – кріп, цибуля та петрушка. Але досі в ціні залишається перець. Так, кілограм зеленого перцю коштує від 40 гривень.