У Тернополі почали видавати студентський глянець

27/03/2017 Розмір тексту:

Cтудентський глянцевий журнал «UNITIME» почали видавати у Тернополі. Створення такого видання ініціювали студенти Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Ідею підтримали в адміністрації закладу і нещодавно з’явився перший номер журналу. На його сторінках зібрані найяскравіші події з життя університету, захопливі спецпроекти, знайомства з цікавими викладачами та студентами, вражаючі новини та відкриття.

– Цей журнал – дійсно молодіжний, цікавий, яскравий та амбіційний проект, який за підтримки керівництва університету має всі шанси на успіх, як у стінах нашого навчального закладу, так і поза його межами, – зазначають автори видання. – Перший номер, над який команда журналу працювала протягом двох місяців, як для початку — досить пристойний і, будемо сподіватись, що далі буде ще краще. Принагідно, запрошуємо до співпраці з редколегією якнайширше коло дописувачів, як зі студентів, так і з викладачів університету».

Презентація першого випуску цього журналу відбудеться 30 березня о 18 годині в дружній ресторації «Мамонт». Для гостей заходу виступатимуть популярні тернопільські гурти, зокрема «Bugs&Bunny» та «Амігурумі», буде яскрава шоу-програма, розіграші цінних призів та фуршет. Також організатори обіцяють усім відвідувачам багато приємних несподіванок. Потрапити на презентацію можна, попередньо замовивши квитки за телефоном: +38-096-846-18-96 (Ігор).

До речі, це вже третій глянцевий журнал, який виходить у нашому місті. Першим кілька років тому з’явився журнал «Sity Life», а потім – «Just One».

Ольга Трач