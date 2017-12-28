У Тернополі почали встановлювати найбільшу в Україні різдвяну шопку

28/12/2017 Розмір тексту:

Упродовж Різдвяних свят у Тернополі знову діятиме найбільша в Україні шопка. Цього року її планують дещо оновити. Зокрема встановлять додаткові фігури, облаштують іншу святкову ілюмінацію.

Тернопіль вкотре зможе похвастатися найбільшою в Україні шопкою. У церкві святого апостола Петра вже взялися за її встановлення. Висота шопки сягатиме близько двадцяти метрів, а ширина – понад 50 метрів.

Цього року Різдвяна шопка буде ще яскравішою, – розповідають працівники церкви.

«У цій шопці ми вирішили замінити сірі кольори на більш яскраві. Зокрема, ми замінили банер з небом, а також додали нові фігури Йосипа та Марії. І ще заплановано багато оновлень. Ми наразі працюємо над прикрашанням, ілюмінацією. Сподіваємося, шопка радуватиме усіх тернополян і гостей міста», – каже помічниця в церкві святого апостола Петра Ірина Юркевич.

Загалом над встановленням Різдвяної шопки працює дванадцять помічників. Її відкриють шостого січня.

Софія Романська