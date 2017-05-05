У Тернополі почали судити колишнього воєнкома Катинського, якого звинувачують у хабарництві

05/05/2017 Розмір тексту:

У Тернопільському міськрайонному суді розпочався розгляд резонансної кримінальної справи, порушеної проти військового комісара Тернопільської області, полковника Володимира Катинського, якого підозрюють у вимаганні хабара.

Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року слідчий відділ військової прокуратури Західного регіону України та військова прокуратура Тернопільського гарнізону спільно зі співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Тернопільській області задокументували факт вимагання та одержання хабара військовим комісаром Тернопільського обласного військового комісаріату. Йшлося про 260 тис. грн. Ці гроші, як повідомив перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов, полковник Катинський планував використати для будівництва дачі на земельній ділянці, що отримав як учасник бойових дій. Під час передачі частини суми, а саме 66 тис. грн., воєнком був затриманий.

Хабар призначався за сприяння у призначенні особи на посаду військового комісара одного з райвійськкоматів Тернопільщини та нестворення у подальшому перешкод у його службовій діяльності. Катинського було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Та довго сидіти в слідчому ізоляторі полковнику не довелося. Суд випустив його під заставу. Спершу суддя встановив її в розмірі 2 мільйони гривень, але після апеляційної скарги, яку розглянула колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області, заставу зменшили до 282 490 грн.

Кілька місяців відбувалося розслідування справи Катинського.

– Військова прокуратура Західного регіону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою військового комісара Тернопільського обласного комісаріату за ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинувальний акт у даному провадженні скеровано до Тернопільського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Вже відбулося перше судове засідання, – повідомила «Номер один» прес-секретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак.

Очікується, що судовий процес може тривати кілька місяців. Додамо, що ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Джерело: Номер один