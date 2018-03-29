У Тернополі почали сортувати сміття

29/03/2018 Розмір тексту:

На прибудинковій території ОСББ «Київська7» встановили контейнерний майданчик. Відтак мешканці мікрорайону зможуть сортувати сміття.

Зміни до Закону України «Про відходи» ще не прийняли. Проте на Тернопільщині в окремих населених пунктах вже сортують сміття. В обласному центрі контейнерний майданчик відкрили на прибудинковій території ОСББ «Київська7».

«Сьогодні на прибудинковій території нашого ОСББ завершилися роботи зі встановлення контейнерного майданчика закритого типу. Відтепер тут можна викидати папір, картон, склотару, пластик і пластикові пляшки. Також окремо є ємкість для використаних батарейок, які будуть йти на утилізацію, а кошти від здачі сировини підуть на утримання будинку та прибудинкової території. Цим майданчиком може скористатися будь-хто», – зазначив голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак.

До слова, у Козовій також встановили контейнери для сортування сміття. Однак, не всій жителі містечка вміють ними користуватися.

«Одного разу була шокована, контейнер призначений для скла закидали використаними памперсами та зіпсованим одягом. Не розумію, чого в нас все так. От вже встановили ті контейнери, то можна нарешті трохи сортувати те сміття. А то кидають його куди попало. Там, де має бути макулатура, можуть закидати залізом. Адже залишки їжі кидають у будь-які контейнери. Хочеться, щоб за цим ще хтось стежив, як люди сортують те сміття», – додає жителька Козови

Облаштували контейнери для сміття і в селах Борсуківської громади. Місцева влада намагається стежити за дотриманням вимог сортування.