У Тернополі почали прикрашати головну ялинку міста. ФОТО

08/12/2017 Розмір тексту:

Вбирати новорічне дерево почали в центрі Тернополі. Прикраси чіпляють за допомогою підйомного крану. Завершити роботу планують до кінця наступного тижня.

Цього року новорічна ялинка сяятиме у різних кольорах. Приєднатися до прикрашання можуть всі охочі. Жителям обласного центру рекомендують робити іграшки власноруч і чіпляти на ялинку.

«Сподіваємося, що цього року ялинка буде по-особливому красивою. Ми докупили чимало нових красивих прикрас, які допоможуть оновити вигляд новорічної красуні. А також просимо тернополян приєднуватися, вони можуть творчо підійти до цього питання, зробити красиві іграшки та почепити їх на ялинці. Особливо заохочуємо робити це молодь, школярів. Період прикрашання триватиме упродовж наступного тижня. А засяє ялинка всіма яскравими вогнями 19-го листопада. Радуватиме усіх нас Новорічна красуня аж до завершення Новорічно-Різдвяного періоду», – розповідають в управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради.

Також комунальники облаштовують новорічною ілюмінацією центральну частину міста.

Софія Романська