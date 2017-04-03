У Тернополі почали “полювання” на автомоблі на іноземних номерах

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

– Патрульні зупинятимуть автомобіль за порушення Правил дорожнього руху, складатимуть адмінматеріали, – розповідає начальник Управління патрульної поліції Володимир Струк, – а працівники фіскальної служби перевірятимуть транспортний засіб на факт порушення митного законодавства України.

До речі, 28 березня, близько 16-ї години, патрульні поліцейські зупинили Nissan, який порушив вимогу знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено». При перевірці документів з’ясувалося, що у водія відсутній поліс страхування. Також встановлено, що даний транспортний засіб перевищив термін перебування на Україні.

Відтак автомобіль евакуйовано на арештмайданчик.

Патрульні поліцейські винесли постанову на правопорушника за ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів). Працівники фіскальної служби склали 2 протоколи за ухиляння від сплати митних платежів та перевищення терміну тимчасового ввезення товарів та наклали штраф у розмірі 17000 гривень.