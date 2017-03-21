У Тернополі почалося масове обрізання

21/03/2017 0
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Масова обрізка дерев стартувала у Тернополі. Наразі комунальники працюють на центральних вулицях міста. Далі обрізатимуть дерева у парках і скверах. Така процедура весною необхідна, щоб покращити ріст дерев, звільнити місто від сміття, а також захистити людей від падіння сухих гілок.

Масову обрізку дерев проводять, як мінімум, двічі на рік, – розповідають комунальники. Проте весною роботи найбільше.

«За період зими назбиралося багато сухого гілля чи напівсухого. Воно становить небезпеку для людини. Оскільки гілки падають і можуть кого-небудь травмувати. Це одна причина для  обрізання дерев. І ще одна – не менш важлива – екологічного характеру. Обрізка потрібна для дерева, щоб воно краще росло», – розповідає працівник комунальної служби Тернополя Іван Бойко.

Усім садівникам Тернопільщини радять не забути обрізати плодові дерева. Адже після цієї процедури рослини стають більш плодовитими.

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