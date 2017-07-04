У Тернополі побили жінку-військового через цигарку

04/07/2017 Розмір тексту:

Із заявою про нанесення тілесних ушкоджень до поліції звернулася мешканка Тернополя. Її 29 червня побив невідомий.

Потерпіла – старший солдат військової частини. Жінка того дня йшла по справах, одягнута в цивільний одяг. Перед частиною зупинилася. Із сусіднього будинку вийшов невідомий і почав ображати її, оскільки в руках вона тримала цигарку.

Словесний конфлікт загострювався. В якийсь із моментів чоловік двічі вдарив жінку по обличчі. Коли вона впала, він наніс кілька ударів ногою.

Даний факт працівники поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частина 1 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Опитуючи свідків стало відомо, що дану розмову, а після того й звуки, схожі на удари, чула місцева мешканка. Сам дебошир, тернополянин 1980 року народження, все заперечує і стверджує, що лише словесно ображав жінку.

Наразі потерпіла проходить судово-медичну експертизу, повідомляє Досьє 102.