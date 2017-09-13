У Тернополі побили трьох дітей. Поліція завела кримінал

13/09/2017 Розмір тексту:

В Тернополі трапилося три випадки побиття неповнолітніх. Потерпіли 15-річна старшокласниця, семикласниця та 10-річний хлопчик.

Травми дівчаткам нанесли однолітки, повідомляють у поліції. Старша на шкільному стадіоні посперечалася з двома знайомими дівчатами, які її й побили. Молодшу на перерві між уроками вдарив по голові однокласник. Хлопчик отримав травми на вулиці від дорослого незнайомця, особу якого правоохоронці вже встановили.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 ККУ – нанесення легких тілесних ушкоджень. Поліцейські з’ясовують обставини, за яких потерпіли діти, слідство триває, – повідомив старший інспектор відділу ювенальної превенції Володимир Пахолків.