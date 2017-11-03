У Тернополі побили чоловіка через те, що судиться з копами?
03/11/2017 0
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У Тернополі жорстоко побили Андрія Мазепу.
Чоловік судиться із патрульними поліцейськими. Раніше ті оштрафували його на 13 тисяч гривень за кермування автомобілем у нетверезому стані. Хоча насправді чоловік уже 13 років не сідав за кермо автомобіля, а його посвідченням користується інша особа.
Побиття сталося пізно ввечері напередодні засіданні у апеляційному суді. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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