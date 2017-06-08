У Тернополі побільшало охочих одружитися за добу

08/06/2017 Розмір тексту:

Проект «Шлюб за добу» вже діє у Тернополі п’ять місяців. За цей час 122 пари скористалися можливістю одружитися за 24 години.

Загалом за п’ять місяців у Тернополі було укладено понад тисячу двісті шлюбів, десять відсотків пар від цієї кількості скористалися проектом «Шлюб за добу».

«Розпочали цей проект від середини лютого. Фактично кожного тижня у нас виходить дев’ять шлюбів, у рамках проекту «Шлюб за добу». Щодо вартості, то у будні дні ціна – 1700 гривень, у вихідні – 2000 гривень. Для учасників бойових дій ми зробили пільгу, вони можуть скористатися проектом безкоштовно. Серед учасників бойових дій цією послугою скористалося близько двадцяти молодих пар. Загалом це досить хороший показник, порівняно із загальноукраїнськими показниками», – розповідає начальник головного територіального управління юстиції ОДА Едуард Кольцов.

Жителям краю нагадують, щоб скористатися послугою «Шлюб за добу», достатньо звернутися до управління юстиції.

Софія Романська