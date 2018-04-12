У Тернополі планують звести будівлю для “Макдональдсу” до Дня міста. ВІДЕО
12/04/2018 0
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У Тернополі триває спорудження будівлі, де буде розташовуватися “Макдональдс”.
Всесвітньо відомий фаст-фуд буде знаходитися на майдані Перемоги на “Дружбі”.
Вчора між будівельниками та окремими тернополянами виник конфлікт. Останні виступили проти будови. Зокрема, підприємці, які здійснюють торгівлю в цьому районі. Врешті будівельники та протестувальники дійшли компромісу. Представники фірми-забудовника пообіцяли розширити проїзд для транспорту підприємців, а також запевнили, що не будуть знищувати зелені насадження на “острівку”, де колись стояв танк. Більше того, обіцяють облагородити прилеглу територію.
Завершити будівельні роботи планують до Дня міста.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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