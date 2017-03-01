У Тернополі планують відмовитися від ворожого газу

01/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі до 2020-го року планують модернізувати систему теплопостачання. Відповідну програму затвердили у 2016-му році. Завдання – провести енергоефективні заходи та впроваджувати використання альтернативних джерел енергії.

Теперішня система теплопостачання у Тернополі – застаріла та енергозатратна. Відтак проведення термомодернізації – наразі необхідність. Оскільки вартість природного газу може далі збільшуватися. Програма, яку реалізовуватимуть в обласному центрі, передбачає зменшення споживання природного газу та впровадження альтернативних джерел енергії.

«З першого квітня ми переходимо до зовсім нових відносин. Завершується період щодо введення в дію закону про ринок природного газу. Ми отримуємо ситуацію, коли постачання природного газу не ліцензується. Вартість його не буде потрапляти під регулювання. І ми будемо працювати з тими постачальниками, які можуть запропонувати певні умови, тобто ми перебуваємо в ситуації, коли не знаємо, яка вартість природного газу буде з першого квітня», – розповідає директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

Регулюватимуть подачу тепла у багатоповерхівках за допомогою індивідуальних теплових пунктів. Їх встановлять у кожному будинку. Насамперед термомодернізують об’єкти соціальної сфери. Загалом цей проект планують реалізувати до 2018-го року.

«Маємо діючу програму модернізації теплопостачання у Тернополі на 2016 – 2020 роки, яка затверджена у серпні 2016-го року. Тривалий період ця програма була доступна до обговорення на сайті Тернопільської міської ради. Програма передбачає модернізацію цілої системи теплопостачання у Тернополі. В першу чергу ми повинні диверсифікувати джерела енергії. Диверсифікація – насамперед те, що ми повинні максимально відмовлятися від споживання газу. Оскільки природний газ у більшості своїй має російське походження. Мусимо констатувати, що це газ, фактично, ворога. Оплата кожного куба газу – це фінансування російської економіки. Ще одне питання – зменшення розмірів споживання газу, це енергоефективність. Кілька років тому у навчальних закладах міста було розпочато встановлення індивідуальних теплових пунктів. ІТП дозволяли регулювати подачу теплової енергії. Наступний етап – термомодернізація житлових будинків. За програмою, яку зараз реалізовуємо, ми повинні здійснити термомодернізацію 94 об’єктів соціальної сфери міста» – каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.

Загальна сума кредитних грантових договорів, передбачених на програму, сягає одного мільярда 150 мільйонів гривень.