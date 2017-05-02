У Тернополі планують створити притулок для тварин

02/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі вирішили створити притулок для тварин. Волонтери вже почали збирати кошти для реалізації цієї ідеї. Щоб отримати необхідну суму, в обласному центрі влаштовуватимуть гаражні розпродажі. Долучитися до акції зможуть всі охочі.

Взялися за створення притулку для тварин у Тернополі волонтери центру «Вірні друзі».

«Назбирати необхідну суму непросто. Тому ми організовуємо гаражний розпродаж, це вже буде п’ятий благодійний гаражний розпродаж, який відбудеться 21 травня в холі торгового центру «Подоляни». Виручені кошти спрямуємо на створення притулку для тварин. Якщо є бажання долучитися до цієї благодійної справи, то будемо дуже вдячні. Ми пропонуємо тернополянам перебрати свої речі: предмети побуту, прикраси, книжки, іграшки, картини, сувеніри. Це водночас буде нагодою звільнити дім від непотрібних речей, а також допомогти безпритульним тваринам. Їх у нашому місті зараз дуже багато, тому у створенні притулку, є велика необхідність», – розповідає волонтер Алла Ляпандра.

Речі для гаражного розпродажу можна приносити у «Крамничку для тварин» на Рєпіна 18, а також до ювелірної майстерні на Лесі Українки 4. Додаткову інформацію повідомлять за телефоном 068 445 24 46.

Софія Романська