У Тернополі пікетують прокуратуру. ФОТО

Нагадаємо, що Тумгоев був затриманий українськими прикордонниками в аеропорту Харкова в червні 2016 року, хоч він не вчиняв жодного правопорушення на українській території. У липні 2017 року його звільнили з-під варти після закінчення терміну екстрадиційного арешту. Комітет ООН з прав людини заборонив Україні екстрадицію Тумгоєва, проте вранці 12 вересня 2018 року Генеральна прокуратура України видала Російській федерації Тимура Тумгоєва, повідомляють Тернополяни.

Тернопільські учасники бойових дій, ветерани АТО, громадські активісти та інші небайдужі до долі іноземного патріота люди під час мирного пікету виступили проти неправомірних дій прокуратури та вимагають волі для добровольця.

— Екстрадиція Тимура Тумгоєва до Росії – це розстріл для чоловіка, адже від попередньо воював проти цієї країни на боці України. Сьогодні ми насамперед хочемо почути від головного тернопільського прокурора чи іншої чинної особи, чому людину, яка захищає цілісність України, її споків, незалежність, суверенітет, була віддана на розправу нашим ворогам. Чому наших захисників так зраджують, посилають на смерть до ворогів. Не можна проводити репресивні дії проти наших патріотів, що ми зараз неодноразово помічаємо. У вояків знаходять речі, яких ті не мали, приписують дії, які люди не чинили, — наголосила одна із протестувальниць – заступниця голови обласної Спілки учасників АТО Катерина Бойко.

Жінка зазначила, що аналогічна акція сьогодні відбувається по всій Україні – громадяни збираються біля місцевих прокуратур, аби захистити наших патріотів проти свавілля української поліції.