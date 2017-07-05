У Тернополі пікетують “білий дім”. ФОТО

05/07/2017 Розмір тексту:

Активісти зібрались перед засіданням обласної ради, оскільки не вірять, що депутати приймуть правильні рішення. В ОДА при вході в зал засідань всіх перевіряють металошукачем.

Активісти “Правого Сектору”, “Свободи”, “Азову” та “Соколу” прийшли під стіни обласної ради. Вимагають продовжити мораторій та продаж сільськогосподарських земель, підписати підписання закону про амністію для учасників АТО, а також звернення про відновлення кримінального провадження по вбивсту 17-річної випускниці з вишнівця Ірини Мукоїди, повідомляє “20 хвилин“.