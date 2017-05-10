У Тернополі пікетували поліцію

10/05/2017 Розмір тексту:

Вранці, 10 травня, активісти з ГО «Сокіл» та свободівці влаштували пікет під Головним управлінням Національної поліції у Тернопільській області.

За словами пікетувальників, своєрідна акція протесту відбувається на підтримку очільника Тернопільської міської організації ВО «Свобода» Володимира Стаюри, якого викликали на допит у поліцію.

– Керівництво обласної поліції викликало Володимира Стаюру на допит в якості свідка з приводу подій, що сталися 24 квітня під Тернопільською міською радою, – розповідає голова прес-служби Тернопільської обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Андрій Тернопільський. – Таким чином, активісти зібралися висловити свою недовіру керівництву обласної поліції і підтримати Володимира Івановича. Водночас хочемо дізнатися більше інформації щодо навіть його можливого затримання.

Нагадаємо, 24 квітня під міською радою відбулися сутички, під час яких незначні тілесні ушкодження отримали двоє депутатів, пише Галас.