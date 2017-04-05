У Тернополі пікетували “білий дім” через абонплату за газ

05/04/2017 Розмір тексту:

Скасувати введення абонплати за газ вимагали 5 квітня представники різних профспілкових організацій Тернопільської області. З цією та іншими вимогами вони прийшли під будівлю обласної державної адміністрації.

– Сама сутність цієї абонплати є несправедливою, – говорить Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. – Всі газопроводи будувалися за рахунок людей, газифікація сіл відбувалася за рахунок людських коштів, і яке відношення сьогодні влада має до того, щоб стягувати абонплату. Це стало ще одним елементом у ланцюжку тиску на людей. Тільки за останній рік ціна газу зросла вдвічі, електроенергії в 1,6 рази, водо- і теплопостачання теж в рази зросли, і вцілому комунальні послуги зросли більше ніж удвічі. Сьогодні намагаються якомога більше грошей витягнути з кишень людей, а система субсидій не є повноцінним захистом. 30 березня Федерація профспілок України прийняла протестну заяву і звернулася до НКРЕКП скасувати своє рішення. Ще у липні 2016 року профспілки провели марш протесту у Києві, і однією із наших вимог було встановлення справедливої та економічно обгрунтованої ціни на газ. Була створена міжвідомча комісія на чолі з першим віце-прем’єром Степаном Кубівим, але ця комісія зовсім не працює. Хто нам сьогодні назве реальну ціну українського газу? Хто її знає? Ніхто її не знає. Тому наші вимоги наступні: скасувати рішення НКРЕКП, притягнути до відповідальності тих осіб, які це рішення прийняли, накласти мораторій на підвищення цін і тарифів, які провокують зростання житлово-комунальних послуг та завершити роботу міжвідомчої комісії і оприлюднити реальну вартість газу в Україні. Нас не влаштовує постановка питання «відстрочити», а виключно «скасувати». Якщо не прислухаються до наших вимог, то будемо закликати людей до велелюднішого спротиву.

На думку Андрія Присяжного рішення про запровадження абонплати за газ пройшло під егідою Президента Петра Порошенка. Адже Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підпорядковується президенту України, її персональний склад призначає президент і керує цим органом президент.

Ольга Трач

Фото автора