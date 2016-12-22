У Тернополі підпалили крутий джип
22/12/2016 0
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У середу, 21 грудня, близько другої години ночі до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному з дворів по вулиці Л. Курбаса горить автомобіль марки «Інфініті QX56».
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що іномарка належить 32-річному жителю обласного центру.
Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік автомобіля, пошкоджено салон та лакофарбове покриття.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною другою статті 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, повідомляють у поліції.
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