У Тернополі підпалили крутий джип

22/12/2016 0
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У середу, 21 грудня, близько другої години ночі до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що в одному з дворів по вулиці  Л. Курбаса горить  автомобіль марки «Інфініті QX56».

Автомобіль "Ауді" загорівся у ТернополіВиїхавши на місце події, поліцейські встановили, що іномарка належить 32-річному жителю обласного центру.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік автомобіля, пошкоджено салон та лакофарбове покриття.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною другою статті 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, повідомляють у поліції.

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