У Тернополі підпалили автомобіль на “бляхах”
Повідомлення про загорання автомобіля надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції 22 червня о 4:35 від місцевої мешканки. Жінка розповіла, що на бульварі Вишнівецького горить іномарка.
На місце події оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи та пожежники, які погасили полум’я. Поліцейські з’ясували, що пошкоджений автомобіль марки «Опель» іноземної реєстрації належить місцевому мешканцю, однак підтверджуючих документів на володіння авто він наразі не надав.
З місця події правоохоронці вилучили сліди горіння з метою встановлення наявності в них нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, що могли спричинити загорання транспорту.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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