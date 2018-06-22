У Тернополі підпалили автомобіль на “бляхах”

22/06/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про загорання автомобіля надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції 22 червня о 4:35 від місцевої мешканки. Жінка розповіла, що на бульварі Вишнівецького горить іномарка.

На місце події оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи та пожежники, які погасили полум’я. Поліцейські з’ясували, що пошкоджений автомобіль марки «Опель» іноземної реєстрації належить місцевому мешканцю, однак підтверджуючих документів на володіння авто він наразі не надав.

З місця події правоохоронці вилучили сліди горіння з метою встановлення наявності в них нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, що могли спричинити загорання транспорту.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.