У Тернополі підозрілий чоловік давав патрульним 800 доларів хабара. ФОТО

Інспектори зупинили чоловіка та згідно зі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію” провели поверхневу перевірку особи. У громадянина патрульні виявили 2 згортки з порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною і згорток з пігулками невідомого походження.

Аби уникнути відповідальності 41-річний громадянин запропонував патрульним хабара у розмірі 800 доларів США. Інспектори неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, та останній наполягав на своєму. Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу: у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Грошові кошти вилучено й долучено до матеріалів справи. Також вилучено та направлено на експертне дослідження речовини, схожі на наркотичні. Їх походження будуть з’ясовувати слідчі, повідомляють у патрульній поліції.