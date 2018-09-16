У Тернополі підозрілий чоловік давав патрульним 800 доларів хабара. ФОТО
Учора, близько 14-ї години, в провулку Цегельному інспектори підрозділу ТОР помітили підозрілого чоловіка. Останній, щойно побачив поліцейських, почав помітно нервувати та різко змінив напрямок руху.
Інспектори зупинили чоловіка та згідно зі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію” провели поверхневу перевірку особи. У громадянина патрульні виявили 2 згортки з порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною і згорток з пігулками невідомого походження.
Аби уникнути відповідальності 41-річний громадянин запропонував патрульним хабара у розмірі 800 доларів США. Інспектори неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, та останній наполягав на своєму. Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу: у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Грошові кошти вилучено й долучено до матеріалів справи. Також вилучено та направлено на експертне дослідження речовини, схожі на наркотичні. Їх походження будуть з’ясовувати слідчі, повідомляють у патрульній поліції.
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