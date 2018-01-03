У Тернополі підліток пішов з дому, бо бабуся насварила його за погані оцінки

03/01/2018 Розмір тексту:

29 грудня з дому пішов підліток, бо бабуся насварила його за погану оцінку, яку він отримав у школі. Хлопець прямував до батька на Львівщину. На щастя, дитину відшукали поліцейські цілою і неушкодженою.

Загалом минулого року правоохоронці області отримали 61 заяву про зникнення неповнолітніх дітей. На щастя, усіх їх вдалося відшукати, пише beztaby.te.ua.

Зі слів керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, 80 відсотків зниклих дітей – це підлітки у віці 13-17 років, які йдуть з дому.

Діти у такому віці дуже болісно сприймають критику, і зазвичай нічого не сказавши дорослим, вирішують йти з дому.

У таких випадках правоохоронці радять не панікувати, обдзвонити усіх родичів, друзів та знайомих. Далі – терміново телефонувати на 102 і ще до приїзду поліції підготувати фотографію дитини і надати всю відому інформацію про останнє місце перебування неповнолітнього.

Зазвичай, у 90 % випадків дітей знаходять у перші години чи дні після зникнення.