У Тернополі під російський “Сбербанк” принесли похоронний вінок. ФОТО

15/03/2017 1
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Сьогодні, боєць Збройних сил України Микола Сивирин приблизно опівночі приніс під двері центрального офісу «Сбєрбанку Росії» у Тернополі, що по вулиці Руській, похоронний вінок та свічки.

За кілька хвилин на місце одразу прибули співробітники поліції, повідомляє сайт Тернополяни.

«Якраз у день відзначення Дня добровольців поїхав на могилу свого бойового друга, який загинув від кулі російського снайпера під Маріуполем, – розповів поліцейським під фінустановою Микола Сивирин. – На мою думку, саме цей банк має нести безпосередню відповідальність за смерті наших хлопців. Саме цей банк, не соромлячись, заявляє, що виплачує гроші сепаратистам та найманцям на окупованому Донбасі. Нагадаю, що в останній час навіть сам міністр МВС Аваков заявив про необхідність припинення роботи якраз «Сбєрбанку». Тому сьогодні вирішив таким чином нагадати і вам, поліцейським, про слова вашого керівника і ще раз нагадати про діяльність російських банків, роботу яких в Україні потрібно припиняти.»

Поліцейські простояли на парковці біля банку хвилин десять і поїхали. На самому вінку боєць написав «Від добровольців – Для окупантів!»

«Вже зранку я розпочну наступну частину своєї акції. Буду заходити до керуючого кожного з цих російських банків з метою переконати добровільно припинити свою роботу,» – додав Микола Сивирин.

 

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Коментарі (1)

Common sense3

15/03/2017

Просто самопіар

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