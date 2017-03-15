У Тернополі під російський “Сбербанк” принесли похоронний вінок. ФОТО

За кілька хвилин на місце одразу прибули співробітники поліції, повідомляє сайт Тернополяни.

«Якраз у день відзначення Дня добровольців поїхав на могилу свого бойового друга, який загинув від кулі російського снайпера під Маріуполем, – розповів поліцейським під фінустановою Микола Сивирин. – На мою думку, саме цей банк має нести безпосередню відповідальність за смерті наших хлопців. Саме цей банк, не соромлячись, заявляє, що виплачує гроші сепаратистам та найманцям на окупованому Донбасі. Нагадаю, що в останній час навіть сам міністр МВС Аваков заявив про необхідність припинення роботи якраз «Сбєрбанку». Тому сьогодні вирішив таким чином нагадати і вам, поліцейським, про слова вашого керівника і ще раз нагадати про діяльність російських банків, роботу яких в Україні потрібно припиняти.»

Поліцейські простояли на парковці біля банку хвилин десять і поїхали. На самому вінку боєць написав «Від добровольців – Для окупантів!»

«Вже зранку я розпочну наступну частину своєї акції. Буду заходити до керуючого кожного з цих російських банків з метою переконати добровільно припинити свою роботу,» – додав Микола Сивирин.