У Тернополі перевірять всі школи і дитсадки

28/09/2017 Розмір тексту:

До кінця вересня мають бути графіки: коли і кого перевірятимуть. Особлива увага буде приділена справності первинних засобів пожежогасіння, утриманню евакуаційних шляхів, відпрацюванню документації щодо організації протипожежних заходів на об’єкті.

Тернопільські садочки, школи, інтернати та заклади відпочинку позапланово перевірятимуть, повідомляє “20 хвилин“.

Таким є рішення Кабміну після трагедії на Одещині, де у таборі відпочинку згоріли троє дітей.

– Кабмін України розпорядженням від 20. 09.2017 року № 643-р погодився з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та зобов’язав Державну службу з надзвичайних ситуацій у жовтні — грудні 2017 р. провести позапланові перевірки стану техногенної і пожежної безпеки, – повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандиської роботи управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Данілін.

Перевірятимуть дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням, будинки для людей похилого віку та інвалідів, заклади відпочинку та оздоровлення державної та комунальної форми власності, а також приватної форми власності — у разі письмового звернення суб’єктів господарювання.

– До кінця вересня підрозділи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій спільно з органами влади складуть відповідні графіки перевірок та розпочнуть роботу щодо реалізації вимог Кабміну, – повідомив Сергій Данілін. В ході перевірок особливу увагу приділятимуть справності первинних засобів пожежогасіння, утриманню евакуаційних шляхів, відпрацюванню документації щодо організації протипожежних заходів на об’єкті.

Коментар

Ігор Чорний, начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації: Що стосується таборів відпочинку та оздоровлення, у нас весь проводились перевірки. Зокрема, у квітні цього року здійснювались обстеження щодо підготовки закладів до оздоровчого сезону. В т.ч. і щодо пожежної та санітарно-гігієнічної безпеки. Перевірку проводила робоча група з питань оздоровлення та відпочинку дітей, створена розпорядженням голови облдержадміністрації. Окрім того, члени робочої групи здійснювали перевірки і під час оздоровчого сезону. Якщо рятувальники дали приписи, керівництво закладів має усунути недоліки. Адже дозволу на відкриття їм не дадуть. Якщо пригадати за останні п’ять років, така ситуація сталась лише в Струсові Теребовлянського району. Недоліки не усунули – дозволу не отримали, через що в першу зміну табір пустував. В деяких оздоровчих закладах відсутня автоматична пожежна сигналізація. Табори поступово її облаштовують, адже це дороговартісно – понад 30 тис. грн. коштує для одного корпусу.

Ірина Белякова, “20 хвилин“