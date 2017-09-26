У Тернополі перевірять тих, хто отримує субсидію. Кому слід хвилюватися? ВІДЕО

26/09/2017 0
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Отримувачів субсидій та соціальних допомог перевірятимуть. Ревізії здійснюватиме Держаудитслужба за дорученням Міністерства фінансів.

Хвилюватись потрібно людям, які внесли неправдиві дані у декларації, це стосується і доходів, і придбання майна на суму більшу 50 тисяч гривень, повідомляє TV-4.

В разі виявлення порушень всю суму субсидії, чи соціальної допомоги доведеться повернути – добровільно, або ж за рішенням суду, повідомляють в Держаудитслужбі.

 

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