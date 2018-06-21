У Тернополі перепоховали останки бійців, котрі загинули три роки тому. ФОТО

21/06/2018 Розмір тексту:

Сьогодні, 21 червня, на Микулинецькому кладовищі відбулось перепоховання рештків бійців батальйону «Збруч».

Три роки тому, 1 лютого, в с. Преображенка (с.Червоний Чабан) в приміщені ферми, де дислокувались бійці, відбулась пожежа, в результаті якої загинуло шестеро тернополян. Чоловіків поховали за християнськими звичаями, проте, рідних весь цей час турбувало те, що на місці загибелі могли залишитись непоховані рештки, пише Терен.

Отець Андрій Любунь разом із небайдужими друзями та побратимами полеглих привезли прах військовиків:

– Це повинен був зробити військкомат або військова частина, в якій служили загиблі і мене б просто мали покликати як священика провести відповідну процесію. Костомах і рештків тіл не було, а одяг спалили на місці.

На даний час справа розслідування стосовно загибелі військовиків розглядається в Тернопільському апеляційному суді. В Києві Верховний суд розглянув справу. Вирок попередньої інстанції визнали недійсним та направили на перерозгляд справи в апеляційний суд Тернополя.