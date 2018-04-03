У Тернополі перекинувся автомобіль. Постраждала неповнолітня. ВІДЕО

03/04/2018 Розмір тексту:

Сьогодні неподалік Дальнього пляжу в Тернополі трапилась ДТП.

Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Неповнолітню пасажирку госпіталізували.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.