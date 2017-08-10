У Тернополі перейменують третину зупинок

10/08/2017 Розмір тексту:

Майже 70 зупинок громадського транспорту отримають нові назви. Перелік нових або уточнених назв затвердили на нещодавньому засіданні виконавчого комітету міської ради.

– Деякі назви зупинок були застарілі і не відповідали дійсності, тому були змушені всі їх переглянути, – пояснив Ігор Мединський, начальник упарвління транспоту, комунікацій та зв’язку. – Переглядали їх спільно з управлінням культури і підготували проект рішення у якому внесли зміни і доповнення до назв зупинок. Всього у місті є 218 зупинок, перейменовано – 69. Зміни відбулися у всіх районах міста, ми привели назви у відповідність до сьогодення. Наприклад, зупинка навпроти церкви на Острозького і називається «АТП 16154», бо неподалік колись було АТП. Зараз цієї структури там вже не має, і зупинка буде називатися в сторону центру і від центру «13 школа». По вулиці Текстильній зупинка «Авторемзавод» називатиметься «Вулиця Тескстильна». Люди робили нам зауваження, що певних об’єктів вже немає багато років, а зупинка ще так називається. Тому треба було привести все у відповідність.

Зупинки громадського транспорту перебувають на балансі управління житлово-комунального господарства та відділу технічного нагляду. За деякий час вони повинні підготувати кошторис та змінити вивіски на них. Згодом автоматичне оголошення назв зупинок у тролейбусах та маршрутках також буде перезаписане.

Ольга Трач