У Тернополі пенсіонерка віддала аферистам 35000 гривень

05/12/2017 Розмір тексту:

Більше 35 000 гривень віддала 80-річна пенсіонерка невідомим. З заявою про подію до правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернувся родич місцевої мешканки.

Як розповіла потерпіла, 3 листопада, близько 11 години, біля неї на зупинці громадського транспорту зупинився автомобіль на номерах іноземної реєстрації. З нього вийшла жінка, а водій залишився в авто. Незнайомка підійшла до старенької та на ламаній українській почала розмову. Вона розповіла нещасну історію про товариша, який потрапив до лікарні.

Ввійшовши у довіру , аферистка попросила жительку обласного центру позичити їй кошти на термінову операцію товариша. Жінка запевнила , що кошти вони мають, але через те що вони задекларовані здійснювати розрахунок не в змозі.

Пенсіонерка повірила та погодилась віддати готівку. Натомість нові знайомі залишать їй сумку з цінностями. За коштами вони поїхали до помешкання старенької. Там жінка віддала свої заощадження сума чимала 1200 американських доларів та 2500 гривень. Натомість незнайомці пообіцяли скоро повернутись з грішми та покинули квартиру.

Через деякий час потерпіла все ж таки здогадалася відкрити сумку. Нічого цінного жінка у ній не знайшла. Зрозуміла, що її ошукати та одразу повідомила родичам, які зателефонували на лінію «102».

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 2 статті 190 ККУ – шахрайство за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.