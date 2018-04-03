У Тернополі пенсіонерка на іномарці збила школярку. ФОТО
03/04/2018 0
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13-річну тернополянку вранці 3 квітня збив автомобіль Kia Rio. Школярка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Автомобіль у той час виїжджав з прилеглої території. За словами 66-річної кермувальниці, її засліпило сонце і вона не побачила пішохода.
Патрульні, які прибули на виклик, здійснили охорону місця автопригоди. Також викликали слідчо-оперативно групу. Алкотест показав, що водій була твереза. Потерпілу із травмами обох ніг доставили до обласної дитячої лікарні, повідомляють у патрульній поліції.
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