У Тернополі пенсіонерка на іномарці збила школярку. ФОТО

03/04/2018 0
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13-річну тернополянку вранці 3 квітня збив автомобіль Kia Rio. Школярка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Автомобіль у той час виїжджав з прилеглої території. За словами 66-річної кермувальниці, її засліпило сонце і вона не побачила пішохода.

Патрульні, які прибули на виклик, здійснили охорону місця автопригоди. Також викликали слідчо-оперативно групу. Алкотест показав, що водій була твереза. Потерпілу із травмами обох ніг доставили до обласної дитячої лікарні, повідомляють у патрульній поліції.

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