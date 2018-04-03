У Тернополі пенсіонерка на іномарці збила школярку. ФОТО

03/04/2018 Розмір тексту:

13-річну тернополянку вранці 3 квітня збив автомобіль Kia Rio. Школярка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Автомобіль у той час виїжджав з прилеглої території. За словами 66-річної кермувальниці, її засліпило сонце і вона не побачила пішохода.