У Тернополі пенсіонер спускався по мотузці з балкону і полетів додолу
02/10/2018 0
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Інцидент стався 1 жовтня. Чоловік намагався спуститися по мотузці із балкону, проте не втримався і впав.
Як наслідок, потерпілий отримав травми голови. З діагнозом струс головного мозку та забійна рана тім’яної ділянки голови чоловік був шпиталізований, пише Погляд.
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