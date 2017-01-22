Тернополянка померла за півгодини після візиту лікаря

22/01/2017 1
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Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці депітат міськради Андрій Шкула.

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Коментарі (1)

Вільнюс

22/01/2017

Все як завжди: тільки щоб посрати висерами…. Дибіли бля, ви спочатку взнайте що привело до смерті а вже потім на лікаря вину скидайте… Ще один признак гавноукраїнців

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