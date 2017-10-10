У Тернополі патрульні затримали автомобіль з квартирними злодіями

10/10/2017 0
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Вранці 10 жовтня на проспекті Злуки інспектори помітили автомобіль BMW, який порушив ПДР.

При спілкуванні з 33-річним водієм з’ясувалося, що він немає усіх належних документів. Громадянин поводився підозріло і помітно нервував. Патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу. Під час якої вони виявили дві в’язки ключів від різних серцевин замків вхідних дверей. В охоронців порядку виникла підозра, що водій і пасажири можуть бути причетними до крадіжок. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин.

За відсутність документів патрульні винесли водієві постанову за ч.1 ст.126 КУпАП, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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