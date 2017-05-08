У Тернополі патрульні взялися за курців

06/05/2017 Розмір тексту:

Патрульні у Тернополі вирішили нагадати про відповідальність за куріння у громадських місцях. За порушення закону можна відбутися попередженням, або доведеться заплатити штраф від 51 гривні, при повторному порушенні розмір штрафу зростає.

Від початку року патрульні у Тернополі склали понад п’ятдесят протоколів за куріння у заборонених місцях. Така відносно невелика кількість порушників пов’язана з тим, що, зазвичай, поліцейські спочатку попереджають порушників, не штрафуючи відразу.

«Загалом куріння у громадських місцях в нас заборонене від 2012-го року. Під заборону потрапляють заклади охорони здоров’я, освіти, культури, громадського харчування. Якщо правоохоронці виявляють осіб, які закон порушують – складають протокол. Правда, такі повноваження лише в патрульних поліцейських. Муніципальні поліцейські цього робити не можуть. Такі законодавчі особливості», – розповідає начальник муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів.

Тернополянам радять долучати до боротьби з порушниками. Щоб притягнути курця до відповідальності, можна його сфотографувати, із фотографією звернутися до поліції.

Софія Романська